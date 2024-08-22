Средиземноморская диета способна защитить от тяжелого ковида и других заболеваний

Средиземноморская диета уже давно считается секретом долгой и здоровой жизни итальянцев и испанцев, а также низкого уровня ожирения и заболеваний, связанных с питанием.

Было доказано, что он уменьшает воспаление, улучшает регуляцию инсулина в организме, контролирует вес, что, в свою очередь, может помочь защитить от болезней сердца, слабоумия и диабета.

Однако теперь ученые утверждают, что рацион, состоящий из большого количества свежих фруктов, овощей, рыбы и оливкового масла, также может защитить от серьезного заболевания COVID-19.

Исследователи из университета в Индонезии проанализировали результаты шести предыдущих исследований, в которых изучалось влияние средиземноморской диеты на исходы COVID-19 у более чем 55 000 человек.

Высокая температура, лихорадка, кашель, боль в горле и насморк – все это явные признаки COVID.

Четыре исследования показали, что люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, реже страдают от тяжелых симптомов COVID.

Хотя некоторые исследования не нашли убедительных доказательств того, что у тех, кто придерживался этой диеты, наблюдались какие-либо различия в тяжести заболевания, исследователи утверждают, что диета может обеспечить некоторую защиту.

Во всех исследованиях приверженность средиземноморской диете оценивалась с помощью анкетирования, при этом система подсчета баллов различалась от исследования к исследованию.

Анкеты включали такие категории, как употребление овощей, фруктов и орехов, злаков, бобовых, рыбы, красного мяса, молочных продуктов и алкоголя.

Соотношение мононенасыщенных и насыщенных жиров также было важным компонентом оценки средиземноморской диеты.

То, как организм защищает себя от вирусной респираторной инфекции, было изучено в нескольких исследованиях.

В одном из предыдущих исследований было установлено, что употребление здоровой растительной пищи связано с более низкими рисками и тяжестью течения COVID.

Еще одним важным открытием стало то, что соблюдение средиземноморской диеты помогло пациентам с рецидивирующими простудами и частыми воспалительными осложнениями, а также значительно сократило количество эпизодов и симптомов.

Предыдущий систематический обзор показал, что средиземноморская диета снижает уровень воспалительных биомаркеров у взрослых с ожирением и избыточным весом.

Аналогичным образом, метаанализ показал, что соблюдение средиземноморской диеты эффективно снижает уровень заражения SARS-CoV-2 на 78 процентов.

Однако авторы исследования не раскрывают, были ли участники исследования вакцинированы против вируса.

Тем не менее, считается, что эта диета улучшает общее состояние здоровья, в основном потому, что она помогает контролировать вес, что также помогает предотвратить болезни сердца и диабет, а также другие заболевания.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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