Ученые советуют для здоровья заменить обычное молоко в чае на соевое

Заменить обычное молоко на соевое в традиционной чашке чая советуют австралийские ученые. Оказывается, это может привести к улучшению кровяного давления и снижению уровня воспаления.

Соевое молоко, производимое из соевых бобов, стало популярным в 1990-х годах как альтернатива традиционному коровьему молоку.

Однако в последнее время продажи снизились после того, как его классифицировали как «ультраобработанную пищу» из-за частого добавления сахара. Молочные альтернативы, такие как миндальное или овсяное молоко, также оказались в целом более популярными.

Исследователи из Университета Торонто изучили влияние замены коровьего молока на соевое молоко на здоровье, проведя масштабный анализ 17 предыдущих исследований с участием более 500 человек.

Средняя продолжительность каждого испытания составила четыре недели, и участники выпивали в среднем 500 мл молока – коровьего или соевого – в день.

Команда обнаружила, что во всех исследованиях замена коровьего молока соевым была связана со снижением уровня холестерина, а также снижением артериального давления и снижением маркеров воспаления.

В статье в журнале BMC Medicine канадская группа исследователей заявила: «Имеющиеся данные убедительно свидетельствуют о том, что замена коровьего молока соевым молоком… может привести к улучшению показателей липидов [жиров] крови, артериального давления и воспалений у взрослых».

Предыдущие исследования показали, что гороховое молоко – единственный веганский вариант, который содержит столько же питательных веществ, сколько коровье молоко.

Ученые изучили количество жизненно важных питательных веществ в коровьем молоке, а также в 85 образцах горохового, соевого, миндального, кокосового, конопляного, овсяного и рисового молока.

В гороховом молоке было больше всего фосфора, цинка и селена, а в соевом – магния. Все растительные виды молока уступали коровьему.

Растительное молоко получают путем измельчения урожая и замачивания его в воде с эмульгаторами и стабилизаторами.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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