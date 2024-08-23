Старение оставляет физические следы в человеческом мозге

Старение человека выражается не только в морщинах и седых волосах, но и оставляет безошибочные признаки в анатомии мозга, который меняет свою структуру.

На данный момент выявлено пять важнейших изменений, и распознать их было далеко не легко, поскольку это изменения незаметные, но неумолимо реальные и имеют четкую связь как с образом жизни, так и с генетикой.

Они были описаны в журнале Nature Medicine исследовательской группой, которую координирует Пенсильванский университет и в которую входят эксперты по искусственному интеллекту и аналитики биомедицинских изображений.

Те изменения, которые происходят в стареющем мозге, связаны с определенными состояниями, такими как болезнь Паркинсона, и знание того, как их распознать, обещает сделать будущие диагнозы нейродегенеративных заболеваний более точными.

Чтобы увидеть, как мозг меняется с возрастом, необходимо было проанализировать около 50 тысяч изображений, полученных с помощью МРТ . Для этого использовалась система искусственного интеллекта.

«Человеческий глаз не способен воспринять, как происходят изменения, связанные со снижением когнитивных функций», – отмечает Христос Давацикос, эксперт по биомедицинской визуализации Пенсильванского университета в Филадельфии.

Потребовалось восемь лет, чтобы завершить первый комплексный анализ, способный выйти за рамки того, что было сделано до сих пор, что привело к частичным исследованиям, проведенным на небольшом количестве людей.

Помочь исследователям была призвана система искусственного интеллекта под названием Surreal-Gan. Однако сначала ее необходимо было обучить, и это было сделано на базе анализа данных МРТ 1150 здоровых людей в возрасте от 20 до 49 лет и 8992 пожилых людей, у некоторых из которых были проблемы со снижением когнитивных функций. Так система ИИ научилась распознавать признаки старения и была готова просмотреть 49 482 МРТ-изображения, собранных в ходе 11 исследований.

Результат этого анализа привел к выявлению пяти признаков старения мозга. Три из них, например, присутствуют при некоторых формах деменции, другие – при болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Исследователи надеются, что в будущем эти изменения помогут очень точно предсказать начало деменции. Также были выявлены связи между пятью изменениями в мозге и образом жизни, в том числе речь идет про курение, алкоголь и генетическую предрасположенность к каким-то заболеваниям.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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