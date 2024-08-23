Брак полезен для мужчин – они лучше стареют

Некоторым может быть трудно в это поверить, но брак, похоже, очень полезен для мужчин: женатые в два раза чаще стареют лучше и сохраняют оптимальное здоровье , чем их неженатые сверстники.

Об этом говорит исследование, проведенное Канадским университетом Торонто, опубликованное в журнале International Social Work. В ходе него в течение примерно 3 лет авторы следили за 7 тысячами канадцев.

Исследователи под руководством Мэйбл определили оптимальное старение как отсутствие серьезных физических и психических заболеваний, а также наличие высокого уровня счастья и хорошего здоровья, о которых сообщали сами участники. По мнению авторов исследования, успех супружеской жизни и хорошей старости заключается, прежде всего, в поддержании социальных связей: «Возможно, женатые люди поощряют друг друга к принятию или поддержанию позитивного поведения в отношении здоровья», – говорит Дэвид Бернс, один из исследователей.

Исследования также показали, что факторы образа жизни, такие как поддержание оптимального веса тела, физическая активность, отсутствие бессонницы и отказ от курения имеют важное значение для поддержания хорошего здоровья в пожилом возрасте.

«Очень важно вести здоровый образ жизни, независимо от того, сколько нам лет, – говорит Эсме Фуллер-Томсон, соавтор исследования. – Например, никогда не поздно бросить курить».

Характрено, что никаких плюсов в старении для замужних женщин ученые выявить пока не смогли.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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