Мозг современного человека почти на 0,5 процента состоит из микропластика – исследование

В человеческом мозгу накапливается все больше и больше микропластика. Об этом говорят исследования, проведенные американскими учеными.

К примеру, образцы человеческого мозга, собранные при вскрытии в начале 2024 года, содержали больше крошечных осколков пластика, чем образцы, собранные восемь лет назад.

«Концентрация, которую мы наблюдали в мозговой ткани здоровых людей, средний возраст которых составлял около 45 или 50 лет, составляла 4800 микрограммов на грамм, или 0,5% по весу», – сказал ведущий автор исследования Мэтью Кэмпен, профессор фармацевтических наук в Университете Нью-Мексико в Альбукерке.

«По сравнению с образцами мозга, полученными при аутопсии в 2016 году, это примерно на 50% выше, – сказал Кэмпен. – Это означало бы, что наш мозг сегодня на 99,5% состоит из мозга, а остальное – из пластика».

Однако это исследование лишь подтверждает наличие микропастика в мозгу, но не дает информации о повреждении мозга, говорит Фиби Стэплтон, доцент кафедры фармакологии и токсикологии в Ратгерском университете в Пискатауэе, штат Нью-Джерси.

«Неясно, являются ли эти частицы в жизни жидкими, входящими и выходящими из мозга, или они собираются в неврологических тканях и способствуют развитию заболеваний, – считает эксперт. – Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как частицы могут взаимодействовать с клетками и имеет ли это токсикологические последствия».

Согласно исследованию, приведенному выше, образцы мозга содержали в 7-30 раз больше пластика, чем образцы почек и печени трупов.

«Исследования обнаружили этот пластик в человеческом сердце, крупных кровеносных сосудах, легких, печени, яичках, желудочно-кишечном тракте и плаценте», – сказал педиатр и профессор биологии доктор Филип Ландриган, директор Программы глобального общественного здравоохранения и общего блага и Глобальной обсерватории планетарного здоровья в Бостонском колледже.

«Важно не пугать людей до чертиков, потому что наука в этой области все еще развивается, и в 2024 году никто не будет жить без пластика, – сказал Ландриган, не принимавший участия исследовании. – Я говорю людям: «Послушайте, есть некоторые виды пластика, от которых вы не сможете избавиться. Вы не получите мобильный телефон или компьютер, которые не содержат пластика». Но постарайтесь свести к минимуму воздействие пластика, которого вы можете избежать, например, пластиковых пакетов и бутылок».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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