Искусственный интеллект поможет ученым выявить закономерности в развитии деменции

Ученые и исследователи намерены изучить сотни тысяч сканов мозга, чтобы создать программное обеспечение, которое, как они надеются, сможет предсказать риск развития деменции у человека.

Группа из 20 экспертов проанализирует данные КТ и МРТ с использованием искусственного интеллекта, а также информацию, содержащуюся в медицинских картах, чтобы найти закономерности, которые могут указывать на вероятность развития заболевания.

Целью команды является создание цифрового инструмента, который рентгенологи смогут использовать при сканировании пациентов для определения риска развития у них деменции и ранней диагностики связанных с ней заболеваний.

Они полагают, что изоляция группы пациентов с высоким риском развития деменции позволит разработать более точные методы лечения различных типов этого заболевания, включая болезнь Альцгеймера.

В состав команды входят специалисты по обработке данных и клинические исследователи из университетов Эдинбурга и Данди, которые работают в рамках глобального исследовательского сотрудничества под названием NEURii, запущенного год назад.

По их оценкам, в ходе проекта они проанализируют до 1,6 миллиона изображений, которые будут использоваться с одобрения Комиссии по вопросам общественной выгоды и конфиденциальности в сфере здравоохранения и социального обеспечения, входящей в состав Национальной службы здравоохранения Шотландии.

Данные будут надежно храниться в Шотландском национальном хранилище Safe Haven, которое было создано по заказу Министерства здравоохранения Шотландии в качестве защищенной платформы для использования электронных данных NHS в исследовательских целях.

Профессор Уилл Уайтли из Центра клинических исследований мозга Эдинбургского университета, который является одним из руководителей проекта, сказал: «Более эффективное использование простых сканирований мозга для прогнозирования деменции приведет к лучшему пониманию деменции и потенциально более ранней диагностике ее причин, что, в свою очередь, облегчит разработку новых методов лечения».

«В настоящее время методы лечения деменции дороги, редки и имеют неопределенную ценность. Если мы сможем собрать данные у большой группы людей с высоким риском, которые затем дадут свое согласие на участие в испытаниях, мы действительно сможем начать разрабатывать новые методы лечения», – отметил эксперт.

Профессор Эмануэле Трукко, эксперт в области искусственного интеллекта и медицинской визуализации в Университете Данди, сказал: «Этот новый набор данных будет очень полезен исследователям в области неврологии. Если мы успешно докажем эффективность концепции, у нас появится набор программных инструментов, которые легко и незаметно интегрируются с рутинными рентгенологическими операциями, помогают принимать клинические решения и выявляют риск развития деменции на максимально ранней стадии».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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