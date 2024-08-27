В кофе навынос содержится гораздо больше кофеина, чем в чашке домашнего напитка

Кофе навынос содержит больше кофеина, чем чашка напитка, приготовленного дома. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nutrients, были получены всего через несколько дней после того, как другая группа ученых из Медицинского колледжа и больницы Zydus в Индии обнаружила, что употребление более 400 мг кофеина в день связано с повышением артериального давления – основным фактором риска сердечных приступов и инсультов.

Согласно экспертизе кофе из кофеин Нью-Йорка удалось, к примеру, к примеру, установить, что потребители, выпивающие всего три-четыре чашки в день, могут очень легко и просто превысить безопасную суточную норму стимулятора в 400 мг.

Тесты более 200 сортов кофе, купленных в таких популярных сетях, как Starbucks и Costa Coffee, показали, что в американо содержится самое большое количество кофеина – в среднем около 140 мг на напиток.

Кофеин считается наиболее широко используемым стимулятором в мире. Миллионы людей полагаются на него, чтобы взбодриться и стряхнуть с себя утреннюю сонливость.

Однако Национальная служба здравоохранения США, к примеру, рекомендует ограничить ежедневное потребление до 400 мг из-за потенциально опасных побочных эффектов чрезмерного потребления. Этого же мнения придерживаются в российском Минздраве.

Для беременных женщин предел составляет всего 200 мг.

Исследователи обнаружили, что в среднем всего двух-трех американо из точек, торгующих напитками навынос, достаточно, чтобы превысить суточную норму кофеина.

По их словам, купленный в магазине кофе, как правило, подается в гораздо больших количествах, чем тот, который пьют дома, что увеличивает потребление кофеина и может привести к негативным последствиям для здоровья.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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