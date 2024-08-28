В мозгу человека выявили шесть форм любви

В человеческом мозгу хранится информация о шести формах любви. В исследовании, опубликованном в журнале Cerebral Cortex и координируемом экспертами из Университета Аалто, попытались дать полную картину активности мозга, связанной с разными типами любви, говорит координатор научной работы Пярттюли Ринне. Это разница между любовью детям, партнерам, друзьям, незнакомцам, домашним животным и природе. Оказывается, любовь к своим детям порождает наиболее интенсивную мозговую деятельность, за которой следует романтическая любовь.

С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии эксперты исследовали уровень активации мозга в ответ на различные типы любовных чувств, которые участники должны были представить, слушая такие фразы, как «кот прижимается к вам рядом и сонно мурчит». Аффективные реакции возникают со стороны базальных ганглиев, по средней линии лба, от предклинья и от височно-теменного перехода по бокам затылка.

«При родительской любви происходит глубокая активация системы вознаграждения мозга в области полосатого тела, чего не наблюдалось ни при каком другом типе любви», – объясняет Ринне.

Сострадательная любовь к незнакомцам приносит меньше всего удовольствия и вызывает более низкий уровень активации мозга, чем любовь в близких отношениях. Любовь к природе активирует систему вознаграждения и зрительные области мозга, но не области «социального мозга».

Области мозга, связанные с любовью между людьми, оказались очень похожими, с различиями в основном в интенсивности активации. Все виды межличностной любви активируют области мозга, связанные с социальным познанием, в отличие от любви к домашним животным или природе.

Также выяснилось, что активность мозга может определить, кому принадлежит домашнее животное: любовь к этим животным фактически активнее освещает области мозга тех, кто ими владеет.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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