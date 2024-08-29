ВОЗ: подростки стали меньше пользоваться презервативами

Согласно последним исследованиям Всемирной организации здравоохранения, в мире снизилась доля подростков, которые пользуются презервативами. Отсутствие контрацепции может иметь далеко идущие последствия для молодых людей, предупреждают медики.

Каждый пятый мальчик и каждая седьмая девочка в возрасте 15 лет имели сексуальный контакт, передает РБК со ссылкой на доклад ВОЗ. Исследование под названием «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» (HBSC) проводится раз в четыре года и базируется на опросах, проведенных в 2021-2022 году в 42 странах Европы, Центральной Азии и Канаде.

Доля 15-летних, сообщивших о том, что у них был половой акт, остается относительно стабильной с 2014 года. Доля занимавшихся сексом мальчиков немного снизилась по сравнению с 2018 годом – тогда о том, что вступил в половой акт, заявил каждый четвертый. За четыре года процент таких мальчиков снизился в 11 странах. Процент девочек, имевших половой акт, снизился в трех странах, а увеличился в двух. На поведении подростков сказалась пандемия коронавируса и изоляция, указывают исследователи.

При этом исследователи зафиксировали снижение использования презервативов с 2014 года: среди мальчиков сократилось на 9 п.п., а среди девочек на 6 п.п. Презерватив остается самым популярным средством контрацепции. Об использовании этого вида защиты во время последнего полового акта сообщили 61% мальчиков и 57% девочек. 30% сексуально активных мальчиков и 31% сексуально активных девочек сообщили, что не использовали ни презерватив, ни противозачаточные таблетки во время последнего полового акта.

Отсутствие контрацепции «может иметь далеко идущие последствия для молодых людей, включая непреднамеренные беременности, небезопасные аборты и повышенный риск заражения инфекциями, передающимися половым путем», предупреждают авторы исследования. Высокая распространенность незащищенного секса, по их оценке, «указывает на значительные пробелы в соответствующем возрасту комплексном сексуальном образовании, включая образование в области сексуального здоровья, и доступе к методам контрацепции».

Женева, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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