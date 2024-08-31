Овсянка, кукуруза, фасоль и молочная продукция – названы продукты, защищающие от рака

Список продуктов, защищающих организм от рака, составили эксперты в ходе нового исследования.

Чтоб остаться здоровым, необходимо употреблять больше клетчатки, содержащейся в таких продуктах, как овсянка, фасоль и кукуруза, а также кальция, содержащегося в йогурте, коровьем молоке и сардинах.

Согласно новому исследованию, рацион питания с низким содержанием клетчатки, кальция и овощей является причиной до 35 процентов случаев рака толстой кишки в США.

Изучая федеральные данные здравоохранения о 700 000 случаев рака, американские ученые также учли известные факторы риска, такие как курение, радиация и ожирение.

Хотя курение является наиболее распространенным фактором риска для всех форм рака, диета по-прежнему связана с одним из 20 случаев заболевания в общей статистике.

В то время как фрукты, овощи и, в последние месяцы, клетчатка, рекламировались как обладающие противораковыми свойствами, новое исследование выявило, что кальций также является основным защитником.

Этот минерал, помимо прочего, помогает поддерживать здоровье костей, мышц и сердца.

Однако эксперты полагают, что он также может связывать жирные кислоты в толстой кишке, что помогает предотвратить образование клеток колоректального рака.

Органы здравоохранения рекомендуют потреблять от 1000 до 2500 миллиграммов в день из таких источников, как ржаной хлеб, брокколи, молоко и йогурт.

В одной чашке коровьего молока, включая цельное, обезжиренное и нежирное, содержится около 300 мг кальция.

Кроме того, ученые говорят о том, что клетчатка связывает канцерогены с калом, что помогает выводить их из организма. У клетчатки есть и другие противораковые свойства, например, она дольше сохраняет чувство сытости, что снижает вероятность переедания.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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