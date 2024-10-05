В Якутии произошло массовое отравление в школе-интернате

В Якутии отравились 24 воспитанника школы-интерната. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Вспышка заболевания произошла в селе Петровка Харанского наслега Мегино-Кангаласского улуса Якутии. Из школы-интерната «Харанский спортивный лицей» в районную больницу поступило 24 ребенка.

«Состояние детей оценивается как стабильное. Проводятся лабораторные исследования и оказывается вся необходимая медицинская помощь», – отметили в минздраве.

На месте работает комиссия министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Также проверку организовала прокуратура.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе при организации питания несовершеннолетних, и другим вопросам», – сообщили в надзорном ведомстве.

Якутия, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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