Ковид может быть фактом риска сердечных приступов и инфарктов три года после заражения

COVID-19 может быть мощным фактором риска сердечных приступов и инсультов в течение трех лет после заражения.

Исследование было опубликовано в среду в медицинском журнале Atherosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. Оно опиралось на медицинские записи примерно четверти миллиона человек, которые были зачислены в большую базу данных под названием UK Biobank.

В этом наборе данных исследователи выявили более 11 000 человек, у которых в 2020 году в медицинских картах был зафиксирован положительный лабораторный тест на Covid-19; почти 3 000 из них были госпитализированы из-за своих инфекций. Они сравнили эти группы с более чем 222 000 другими в той же базе данных, у которых не было истории Covid-19 за тот же период времени.

Исследование показало, что у людей, заразившихся COVID-19 в 2020 году, до появления вакцин, сдерживающих распространение инфекции, риск серьезных сердечных заболеваний, таких как инфаркт, инсульт или смерть, в течение почти трех лет после болезни был в два раза выше, чем у людей, у которых тест на COVID-19 не дал положительного результата.

Если человек был госпитализирован из-за инфекции, что указывало на более тяжелую форму заболевания, риск серьезного сердечного приступа у него был еще выше – более чем в три раза выше, – чем у людей без диагноза COVID в медицинских картах.

Более того, для людей, нуждающихся в госпитализации, COVID оказался таким же мощным фактором риска будущих сердечных приступов и инсультов, как диабет или заболевание периферических артерий (ЗПА).

Исследование показало, что повышенный риск сердечных заболеваний, вызванных инфекцией, не снижается со временем.

«Нет никаких признаков снижения этого риска, – сказал автор исследования доктор Стэнли Хейзен, возглавляющий отделение сердечно-сосудистых и метаболических наук в клинике Кливленда. – Это на самом деле одно из самых интересных, я думаю, удивительных открытий».

«Это поразительное открытие, которое, по-видимому, характерно только для COVID-19», – заявила доктор Патрисия Бест, кардиолог из клиники Майо в Рочестере, штат Миннесота, которая не принимала участия в исследовании.

«Мы уже давно знаем, что инфекции повышают риск сердечного приступа, так что если у вас грипп, если вы заразились любой инфекцией… бактериальной или вирусной, это повышает риск сердечного приступа, – сказал Бест. – Но обычно это довольно быстро проходит после заражения. Поэтому такой большой эффект от ковида, интересен тем, что сама инфекция отличается от других».

Ученые, участвовавшие в исследовании, говорят, что они не знают точно, почему COVID оказывает столь долгосрочное воздействие на сердечнососудистую систему.

Более ранние исследования показали, что коронавирус может инфицировать клетки, выстилающие стенки кровеносных сосудов. Вирус также был обнаружен в липких бляшках, которые образуются в артериях, которые могут разрываться и вызывать сердечные приступы и инсульты.

«Возможно, COVID-19 как-то влияет на стенки артерий и сосудистую систему, и это повреждение сохраняется и продолжает проявляться с течением времени», – говорит автор исследования доктор Хуман Аллайи, профессор биохимии и молекулярной генетики в Медицинской школе Кека при Университете Южной Калифорнии.

По словам Аллайи, их рабочая теория заключается в том, что COVID может дестабилизировать бляшки, которые образуются на стенках артерий, и может сделать их более склонными к разрыву и образованию тромбов.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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