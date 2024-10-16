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Среда, 16 октября 2024, 12:28 мск

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Кофе во время беременности не так вредно, как все думают

Употребление кофе во время беременности может быть не таким вредным, как считалось ранее. Новое австралийское исследование исключило связь между его потреблением и задержкой неврологического развития будущего ребенка.

Хотя исследователи из Университета Квинсленда во главе с исследователем Института биомолекулярных исследований Ганн-Хелен Моен рекомендуют женщинам продолжать следовать современным медицинским мнениям, их исследование показывает, что многие прошлые исследования могли привести к выводам, связанным с другими неучтенными факторами, такими как курение или употребление алкоголя во время беременности.

Исследование, опубликованное на сайте университета, также подтверждает, что вес новорожденного, выкидыш или гибель плода в утробе матери никак не связаны с употреблением кофе. «Мы знаем, что женщинам доступно много информации о том, что им следует есть или не есть, и как им следует или не следует заниматься спортом во время беременности, – пишет Ганн-Хелен Моен. – Часто подразумевается, что лучше всего сказать: «Не делайте этого, пока мы не узнаем, безопасно это или нет – что может вызвать большой стресс у женщин, пытающихся следовать длинному списку рекомендаций».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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