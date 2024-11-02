Врач рассказала, что нужно есть, чтоб избежать осенней хандры

Улучшить эмоциональное состояние и поддержать организм в осенний период помогут жирная рыба, орехи, шоколад и бананы, сообщила РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тэн.

«Лосось, тунец, скумбрия и другие виды жирной рыбы богаты омега-3 жирными кислотами, которые играют важную роль в поддержании работы нервной системы. Исследования показывают, что омега-3 могут улучшить настроение и снизить риск депрессии, так как эти кислоты влияют на выработку серотонина – «гормона счастья», – рассказала врач.

Повышенная утомляемость и раздражительность может быть связана с дефицитом магния. А полезные жирные кислоты и магний, который важен для поддержания нервной системы, содержатся в грецких орехах, миндале, семенах льна и тыквенных семечках. Кроме того, орехи содержат белок и полезные жиры, которые обеспечивают организм энергией, поддерживая уровень сахара в крови на стабильном уровне, объяснила терапевт.

Темный шоколад с высоким содержанием какао не только вкусное, но и полезное средство от хандры. Он способствует выработке эндорфинов – природных «гормонов удовольствия». Какао также содержит антиоксиданты, которые могут положительно влиять на состояние мозга, улучшая когнитивные функции и настроение», – отметила Тэн.

Также с осенними состояниями помогают бороться бананы, они богаты витамином B6, который участвует в выработке серотонина. Они также содержат калий, необходимый для нормальной работы нервной системы, и натуральные сахара, которые дают организму «быструю» энергию. В сочетании с клетчаткой, бананы помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, предотвращая резкие перепады настроения.

Продукты из цельного зерна, такие как овсянка, коричневый рис и киноа, содержат сложные углеводы, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Они также являются источником триптофана – аминокислоты, из которой синтезируется серотонин. Постепенное высвобождение энергии из сложных углеводов помогает избегать усталости и сохранять чувство бодрости в течение дня.

Пробиотики, содержащиеся в йогурте и других кисломолочных продуктах, по словам врача, положительно влияют не только на пищеварительную систему, но и на мозг. Исследования показывают, что здоровье кишечника связано с эмоциональным состоянием, и пробиотики могут помочь снизить уровень тревожности и улучшить настроение.

«Правильное питание может стать мощным инструментом в борьбе с осенней хандрой. Включение в рацион продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, магнием, триптофаном и антиоксидантами, помогает поддерживать работу нервной системы и улучшать эмоциональное состояние. Регулярные приемы пищи с использованием этих ингредиентов помогут справиться с сезонным снижением настроения и чувствовать себя бодрее и энергичнее», – резюмировала доктор Тэн.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube