Сон помогает выздороветь после сердечного приступа

После сердечного приступа организм получает команду сохранять сонливость, чтобы способствовать заживлению сердечной мышцы и уменьшению воспаления. Это было обнаружено в работе, опубликованной в журнале Nature и проведенной в Медицинской школе Икан на горе Синай.

Это происходит потому, что сердце посылает в мозг особые сигналы. Это первое исследование, демонстрирующее, как сердце и мозг взаимодействуют друг с другом через иммунную систему, способствуя сну и восстановлению после серьезного сердечнососудистого заболевания. Результаты показывают, что сон должен быть приоритетом в клиническом лечении после сердечного приступа, включая интенсивную терапию, когда сон часто прерывается, и при сердечной реабилитации.

«Это исследование впервые демонстрирует, что сердце регулирует сон во время сердечнососудистого повреждения, используя иммунную систему для отправки сигналов в мозг», – говорит ведущий автор Кэмерон Макэлпайн. «Наши данные показывают, что после сердечного приступа в мозге происходят глубокие изменения, которые увеличивают сон, и в последующие недели наблюдается увеличение потребности во сне, – добавляет Макэлпайн. – Мы обнаружили, что неврологическое воспаление и привлечение в мозг иммунных клеток, называемых моноцитами, являются полезной адаптивной реакцией, которая увеличивает количество сна, способствует заживлению сердца и уменьшает вредное воспаление».

Исследователи обнаружили это явление у мышей. Вызвав сердечные приступы и просканировав мозг с помощью беспроводных устройств электроэнцефалограммы, они обнаружили трехкратное увеличение фазы глубокого сна, характеризующегося медленными мозговыми волнами и снижением мышечной активности. Изучая мозг мышей, перенесших сердечный приступ, они обнаружили, что моноциты из крови мигрируют в мозг и используют белок, называемый фактором некроза опухоли (TNF), для активации нейронов таламуса, увеличивая сон.

Это явление наблюдалось только у мышей, перенесших инфаркт. В ходе дальнейших испытаний на пациентах, перенесших инфаркт, в течение двух лет, чей сон контролировался в течение четырех недель после сердечного приступа, было обнаружено, что у пациентов с более плохим качеством сна наблюдался двойной риск новых сердечнососудистых событий по сравнению с теми, кто спал хорошо.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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