Длительное сидение на унитазе с телефоном вредит здоровью

Эксперты предупреждают – длительное сидение на унитазе может нанести вред вашему здоровью. Такое поведение приводит повышению риска образования геморроя и ослаблению тазовых мышц – рассказал доктор Лай Сюэ, колоректальный хирург из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета в Далласе.

«Когда пациенты приходят ко мне с жалобами, одна из главных тем, в которую нам приходится вникать, – это длительное пребывание в туалете», – говорит Сюэ.

По словам доктора Фарах Монзур, доцента медицины и директора Центра воспалительных заболеваний кишечника в больнице Stony Brook Medicine на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, люди должны проводить в туалете в среднем от пяти до десяти минут.

Почему это проблема? Для начала, вот короткий урок физики. Гравитация удерживает нас на Земле, но та же самая гравитация также заставляет тело работать усерднее, чтобы перекачивать кровь обратно к сердцу, сказал Сюэ.

Открытое овальное сиденье для унитаза сжимает ягодицы, удерживая прямую кишку в более низком положении, чем если бы вы сидели на диване. Поскольку гравитация тянет нижнюю часть тела вниз, повышенное давление влияет на кровообращение.

«Это становится односторонним значением, когда кровь поступает, но кровь не может вернуться обратно», – сказал Сюэ.

В результате вены и кровеносные сосуды, окружающие анус и нижнюю часть прямой кишки, расширяются и наполняются кровью, что увеличивает риск возникновения геморроя.

Принудительное натуживание также может увеличить давление, что позволит развиться геморрою. Люди, листающие ленты социальных сетей в туалете, как правило, теряют счет времени, говорит Монзур, сидя и напрягая мышцы, чтобы опорожнить кишечник.

И знаете что? Ваши врачи могут это сказать. «В настоящее время мы наблюдаем рост числа людей, проводящих больше времени в туалете, и это очень вредно для аноректальных органов и тазового дна», – добавил Сюэ.

По словам доктора Монзура, помимо ослабления анальных мышц и вынужденного напряжения, слишком долгое сидение на унитазе также может увеличить риск выпадения прямой кишки.

Мышцы тазового дна – еще один тип мышц, ослабляемых из-за длительного сидения в туалете. Сюэ объяснил, что мышцы тазового дна координируют значительную часть дефекации и работают с остальным телом, чтобы обеспечить плавный выход стула. Гравитационное давление на тазовое дно напрягает мышцы, когда человек постоянно сидит в течение длительного времени.

Чтобы не проводить слишком много времени в туалете, доктор Лэнс Урадомо, интервенционный гастроэнтеролог из больницы City of Hope County Orange в Ирвайне, Калифорния, посоветовал вообще убрать телефоны, журналы и книги из ванной комнаты.

«Не стоит думать, что вы будете там долго. Потому что тогда вам захочется взять с собой что-то, чтобы занять ум, – говорит Монзур. – Сделайте сидение на унитазе максимально неинтересным».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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