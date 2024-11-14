В России подорожала смекта и подешевел арбидол

Росстат представил данные о динамике цен на лекарства. В среднем цены выросли на 1,1% – как на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших, так и на «свободный» сегмент.
Из лекарств, входящих в список ЖНВЛП, сильнее всего подорожал бисакодил (средство, усиливающее перистальтику кишечника, его используют в качестве слабительного). В октябре он прибавил в цене 4,8%, а в сентябре был скачок сразу на 9,4%, сообщает «Российская газета».
Также в октябре выросли цены на:
фуросемид и смекту – +3,3%;
перекись водорода – +3%;
парацетамол – +2%;
дротаверин (но-шпа) – +1,6%;
эуфиллин – +1,5%;
амоксициллин с клавулановой кислотой и гриппферон +1,2%.
Снизились цены на умифеновир (арбидол) на 5,1%.
Из лекарственных препаратов, не относящихся к жизненно необходимым, сильнее всего подорожали:
поливитамины – +4%;
кеторол экспресс, корвалол – +2,2%;
эргоферон – +2%;
активированный уголь – +1,9%;
алмагель и энтеросгель – +1,6%;
валидол и метамизол натрия (анальгин отечественный) – +1,5%;
магне В6 – +1,4%;
комбинированные анальгетики, ренгалин и флуоцинолона ацетонид – +1,3%.
Доступнее по цене стали: синупрет (-3,4%) и аципол (-0,3%).
Москва, Елена Васильева
© 2024, РИА «Новый День»