Обнаружено шесть генов, варианты которые связаны с развитием рака

Благодаря комплексному анализу геномов более 800 тысяч человек, из которых 130 тысяч больных и более 730 тысяч здоровых, обнаружено 6 генов, варианты которых связаны с риском развития рака в течение жизни.

Результат исследования, опубликованный в журнале Nature Genetics, раскрывает новые биологические механизмы, участвующие в предрасположенности к раку, которые в будущем могут привести к разработке более эффективных стратегий ранней диагностики и целенаправленного лечения .

Исследователи под руководством Эрны Иварсдоттир проанализировали огромное количество генетических данных людей из Исландии, Норвегии и Великобритании, а затем сравнили их с 22 различными типами рака. Таким образом они обнаружили 4 гена, повышающих риск развития рака, и 2 гена, повышающих риск развития рака.

В частности, первые четыре – это ген BIK , связанный с раком простаты, ATG12 – ген, связанный с колоректальным раком, TG – с раком щитовидной железы и ген CMTR2, который связан как с раком легких , так и с более агрессивным раком кожи – меланомой. Увеличение риска из-за наличия вариантов в этих генах является значительным и составляет от 90% до 295% , но авторы исследования подчеркивают, что использованный ими метод на самом деле не позволяет точно оценить риск развития рака в более поздних стадиях жизни.

Однако есть два защитных варианта: ген AURKB, потеря которого снижает риск возникновения любой формы рака, и PPP1R15A, который связан со снижением на 53% вероятности заболеть раком молочной железы. Это говорит о том, что ингибирование последнего гена может представлять собой действенный вариант лечения рака молочной железы.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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