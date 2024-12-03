Диета с высоким содержанием растительного белка уменьшает риск развития ишемии и сердечнососудистых заболеваний

Диета с более высоким содержанием растительных белков, например орехов и бобовых, может снизить риск сердечнососудистых заболеваний и ишемической болезни сердца. Исследование, проведенное в Гарварде, опубликовано в Американском журнале питания. Исследователи объясняют снижение риска заменой красного и обработанного мяса белками растительного происхождения.

Исследование показало, что сочетание более высокого потребления растительного белка и более высокого общего потребления белка дает наибольшую пользу для здоровья сердца.

Идеальное соотношение растительного и животного белка до сих пор было неясно. Это исследование, которое длилось 30 лет с участием почти 203 000 участников, является первым, в котором изучается, как эта взаимосвязь влияет на здоровье, в частности на здоровье сердечнососудистой системы.

Эксперты фиксировали все сердечнососудистые и коронарные события, произошедшие с течением времени, и подсчитали, что при прочих равных факторах риска более высокое соотношение растительных и животных белков связано с меньшим риском сердечнососудистых заболеваний и ишемической болезни сердца. В частности, участники, которые потребляли самое низкое соотношение растительного и животного белка (1:4,2), те, кто потреблял самое высокое соотношение (~1:1,3), имели на 19% меньший риск сердечнососудистых заболеваний и на 27 процентов меньше риск получить ишемию.

Снижение риска было еще большим среди участников, которые в целом потребляли больше белка. Те, кто получал 21% своей ежедневной энергии из белка с более высоким соотношением растительного и животного белка, имели на 28% меньший риск сердечнососудистых заболеваний и на 36% меньший риск развития ишемии по сравнению с теми, кто потреблял меньше белка.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube