Бактерии умеют менять ДНК, чтобы спастись от антибиотиков

Бактерии модифицируют клеточный механизм, производящий белки и рибосомы, чтобы предотвратить негативное воздействие антибиотиков.

Открытие, опубликованное в журнале Nature Communications, связано с исследованиями, координируемыми Институтом науки и технологий Барселоны.

Определение этой новой стратегии открывает путь к разработке новых методов борьбы с одной из самых серьезных проблем, с которыми сейчас сталкивается мир: устойчивостью к антибиотикам. Исследователи под руководством Евы Марии Новоа подвергли Escherichia coli, очень распространенную и широко известную бактерию, воздействию двух антибиотиков: стрептомицина, одного из наиболее используемых препаратов, и касугамицина, необходимого для профилактики заболеваний в сельском хозяйстве.

Оба препарата нацелены на рибосомы, они нарушают способность бактерий строить белки. Изучая реакцию кишечной палочки, авторы исследования обнаружили нечто неожиданное: чтобы защитить себя, бактерии слегка модифицируют химические метки, характеризующие рибосомы, особенно в тех областях, с которыми связываются антибиотики. «Е.coli изменяет свои молекулярные структуры с поразительной точностью и в режиме реального времени», – говорит Новоа. – Это скрытный и коварный способ уклониться от воздействия лекарств. Если мы сможем понять механизм, с помощью которого бактерии производят эти изменения, мы сможем разработать новые стратегии, чтобы заблокировать их или создать новые лекарства, которые более эффективно связываются с измененными рибосомами».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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