Электронные сигареты оказывают немедленное негативное влияние на скорость кровотока и насыщение кислородом

Электронные сигареты могут повредить артерии и вены даже в безникотиновых устройствах. Новое исследование, представленное на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки в Чикаго, показало, что использование электронной сигареты с никотином или без него также снижает насыщение венозной крови кислородом, что может означать, что легкие человека, курящего электронные сигареты, поглощают меньше кислорода. Для подтверждения полученных результатов и изучения их долгосрочных последствий потребуются дальнейшие исследования. Но ученые говорят, что эти результаты могут означать, что регулярное курение электронных устройств может привести к сосудистым заболеваниям в будущем.

В исследовании, проведенном в Университете Пенсильвании, команда Марианны Наббут, ведущего автора работы, резидента радиологии Университета Арканзаса, стремилась выявить изменение сосудистой функции, возникающее в результате непосредственных эффектов вейпинга с никотином.

Чтобы выявить повреждение артерий, исследователи оценили скорость кровотока в бедренной артерии и насыщение венозной крови кислородом (показатель того, сколько кислорода из крови возвращается в сердце после снабжения кислородом тканей организма). Наббоут и его коллеги зарегистрировали 31 курильщика и вейпера в возрасте от 21 до 49 лет, сравнив их результаты с результатами 10 человек, которые не курили.

Использовался особый тип МРТ, называемый фазовым контрастом. После вдыхания каждого вещества наблюдалось значительное снижение скорости кровотока в состоянии покоя в поверхностной бедренной артерии. Эта артерия проходит через бедро и снабжает насыщенную кислородом кровь всей нижней части тела . Снижение сосудистой функции было наиболее выраженным после вдыхания электронных сигарет, содержащих никотин, за ним следовали те, у кого его не было, превосходя по этому негативному эффекту даже традиционных курильщиков.

Хорошая сосудистая функция важна, поскольку это означает, что кровеносные сосуды человека способны расширяться и сжиматься, чтобы кровь могла течь эффективно, обеспечивая организм кислородом и питательными веществами и удаляя отходы. Плохая сосудистая функция может привести к таким проблемам, как образование тромбов, высокое кровяное давление и инсульт. Исследование также показало, что после вейпинга, с никотином или без него, происходит снижение насыщения кислородом, а это означает, что легкие, вероятно, потребляют меньше кислорода.

«Если потребление электронной сигареты имеет эффект, который проявляется сразу на уровне сосудов, вполне возможно, что хроническое употребление вызывает сосудистые заболевания», – предупреждают исследователи.

Это не первая работа, демонстрирующая вредное воздействие вейпинга.

Исследование, опубликованное два года назад Американской кардиологической ассоциацией (AHA), показало, как у взрослых, регулярно использующих эти устройства, наблюдались тревожные изменения в функции сердца и кровеносных сосудов. Они также хуже справлялись с тестами на физическую нагрузку, чем люди, которые их не использовали.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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