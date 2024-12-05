Темный шоколад может снизить риск диабета второго типа

Употребление хотя бы пяти маленьких порций темного шоколада в неделю может снизить риск развития диабета 2 типа на 21%.

«В темном и молочном шоколаде примерно одинаковое содержание добавленного сахара, жира и калорий, но самое важное отличие в том, что в темном шоколаде содержится больше какао», – говорит ведущий автор Бинкай Лю, докторант кафедры питания Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана.

Какао – это сырая и менее обработанная форма шоколада, собираемая с дерева Theobroma cacao. Какао содержит самые высокие уровни флаванолов, поэтому чем больше процент какао, указанный на этикетке плитки темного шоколада, тем больше флаванолов она будет содержать. Флаванолы действуют как антиоксиданты и уменьшают воспаление, которое может вызвать или ухудшить хронические состояния, такие как болезни сердца и диабет.

Лю отметил, что, хотя исследование не смогло доказать причинно-следственную связь, вполне возможно, что более высокий уровень флаванолов в какао может быть причиной различного воздействия двух видов шоколада.

«Биологически активные соединения в какао, называемые флаванолами, как было показано в исследованиях на животных и небольших экспериментальных исследованиях с участием людей, улучшают чувствительность к инсулину и снижают окислительный стресс и воспаление, которые являются компонентами патофизиологии диабета», – сказал доктор Несторас Матиудакис, соруководитель Программы профилактики и образования в области диабета в Медицинском центре Джонса Хопкинса в Балтиморе.

«Поэтому вполне вероятно, что высокое содержание флавоноидов в темном шоколаде может оказывать благотворное воздействие», – сказал Матиудакис, не принимавший участия в новом исследовании.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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