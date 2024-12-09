Диетологи рассказали, как правильно есть за праздничным столом

Садиться за новогодний стол с пустым желудком, быстро есть и думать «А потом начну худеть» – самые распространенные вредные привычки, которые проявляются во время праздников и ведут к набору веса. Об этом рассказали диетологи Минди Хаар и Алекс Эвинк.

«Самая типичная ошибка – это садиться за праздничный стол с пустым желудком», – цитирует специалистов Lenta.ru. Сильный голод часто приводит к перееданию. Перед тем, как приступить к празднованию, эксперты советуют съесть что-нибудь с высоким содержанием клетчатки и белков.

Вторая распространенная привычка – быстро есть, особенно за новогодним столом, когда глаза разбегаются. Мозгу требуется около 20 минут, чтобы получить сигнал о насыщении, но до этого момента можно съесть очень много.

Еще одна ошибка – неправильный внутренний настрой. Многие думают, что наедятся в праздники, а после начнут худеть. Однако диетологи отмечают, что намного эффективнее сразу подойти к праздничному застолью осознанно и не позволять себе объедаться.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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