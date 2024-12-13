Более половины проблем с сердцем и сосудами связаны с ожирением

Более половины сердечных заболеваний связаны с лишним весом, а на каждые два дополнительных года жизни с лишним весом риск получить проблемы с сердцем увеличивается на 7%. Кардиологи обращают внимание на влияние лишних килограммов на общее состояние здоровья и на сердце в частности: здоровье сердца и вес, предупреждают они, настолько тесно связаны, что это состояние можно определить одним термином «кардиожирение».

Но еще большее значение, чем показатели на весах, имеет висцеральный жир, который можно измерить с помощью «индекса округлости», определяемого соотношением размера талии и роста, и который может быть прогностическим фактором сердечнососудистого риска. Не только инфаркт и инсульт, но и сердечная недостаточность и мерцательная аритмия напрямую зависят от лишних килограммов. У людей с ожирением риск фибрилляции предсердий почти на 50% выше, чем у людей с нормальным весом, на 64% выше риск сердечного приступа и инсульта и на 30% выше риск развития сердечной недостаточности.

«Стыд тела должен быть осужден, но ожирение не должно быть «нормализовано», потому что это хроническое заболевание, вызывающее возникновение более половины сердечных заболеваний, – заявляет Паскуале Перроне Филарди, президент Sic. – Избыточный жир, по сути, не только увеличивает традиционные факторы риска, такие как высокое кровяное давление, уровень холестерина, триглицеридов и диабет 2 типа, но также приводит к увеличению общего воспаления и висцерального жира с уплотнением артерий (атеросклероз), что может увеличить риск образования тромбов и вызвать инсульт». Продолжительность ожирения также оказывает негативное влияние на сердце, «именно из-за прогрессирующей коронарной кальцификации, а жизнь с лишними килограммами в течение десятилетий или даже нескольких лет может иметь значение для здоровья артерий и коронарных артерий», – сказал он. Однако важно подчеркнуть, что потери веса на 1 кг из 10 достаточно, чтобы снизить риск серьезных сердечнососудистых заболеваний на 21% в последующие 10 лет, указывает Франческо Барилла, президент Фонда Cuore sono Noi della Sic. «Это реалистичная цель, которую можно включить в ваши новогодние обещания», – добавляет он.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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