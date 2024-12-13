В США у второго ребенка подозревают птичий грипп – он пил «сырое» молоко

В Калифорнии выявлен второй ребенок с подозрением на птичий грипп. Заразиться он мог через не пастеризованное молоко.

Родители ребенка из округа Марин в Калифорнии сообщили врачам, что ребенок пил «сырое» молоко с фермы «Сырьевая ферма», прежде чем у него появились симптомы гриппа с рвотой и лихорадкой.

Около десяти дней назад в двух партиях молока «Сырой фермы», продаваемого в магазинах, представители здравоохранения обнаружили следы вируса H5N1, производство тут же поместили на карантин. Эксперты, расследующие происхождение инфекции, признали, что может быть сложно точно определить источник передачи вируса. Эксперты общественного здравоохранения уже много лет предупреждают о рисках употребления не пастеризованного молока, поскольку оно потенциально переносит бактерии и вирусы, однако его использование в Соединенных Штатах растет. Министр здравоохранения, пришедший в новую администрацию Трампа, Роберт Ф. Кеннеди, несколько раз заявлял, что он в основном пьет сырое молоко.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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