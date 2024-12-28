В Татарстане врачи спасли мужчину после 10 остановок сердца

В Нижнекамске медики скорой помощи спасли пациента, у которого 10 раз останавливалось сердце. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики Татарстан.

54-летний мужчина почувствовал себя плохо и выпил лекарство, но боль в груди только усиливалась, супруга вызвала скорую помощь. После осмотра фельдшеры приняли решение срочно доставить пациента в приемное отделение. Но его состояние резко ухудшилось, мужчина потерял сознание, у него остановилось сердце.

«Мы сразу же начали реанимационные мероприятия. Сердце «завели», уложили пациента на носилки, только вышли в подъезд, сердце вновь остановилось. Прямо в подъезде мы снова начали его реанимировать, применяли непрямой массаж сердца и дефибриллятор. Как только стабилизировали состояние, положили мужчину в карету скорой, поехали. Но дорога оказалась с препятствиями, пока ехали, несколько раз останавливались, потому что останавливалось сердце», – рассказал фельдшер Раиль Ахметов.

В общей сложности в течение трех часов медики 10 раз восстанавливали пациенту сердечный ритм. Мужчину прооперировали, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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