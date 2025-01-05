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Воскресенье, 5 января 2025, 08:42 мск

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В Китае вспышка метапневмовируса – врачи обеспокоены

В Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека (hMPV). Данный факт вызывает обеспокоенность у врачей. Как сообщает Daily Star, заболевание уже создало значительную нагрузку на местную систему здравоохранения.

Симптомы пациентов включают озноб, кашель, боль в горле, слабость и головокружение. Наибольшую тревогу вызывает высокая восприимчивость детей к инфекции, что делает их особенно уязвимой группой.

Дополнительно в стране циркулируют другие респираторные вирусы, такие как грипп А, микоплазменная пневмония и коронавирус. В связи с этим медицинские эксперты призывают власти и жителей соблюдать меры предосторожности, включая использование масок и регулярную дезинфекцию рук, чтобы снизить риск заражения.

Пекин, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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