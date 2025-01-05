В Китае вспышка метапневмовируса – врачи обеспокоены

В Китае зафиксирована вспышка метапневмовируса человека (hMPV). Данный факт вызывает обеспокоенность у врачей. Как сообщает Daily Star, заболевание уже создало значительную нагрузку на местную систему здравоохранения.
Симптомы пациентов включают озноб, кашель, боль в горле, слабость и головокружение. Наибольшую тревогу вызывает высокая восприимчивость детей к инфекции, что делает их особенно уязвимой группой.
Дополнительно в стране циркулируют другие респираторные вирусы, такие как грипп А, микоплазменная пневмония и коронавирус. В связи с этим медицинские эксперты призывают власти и жителей соблюдать меры предосторожности, включая использование масок и регулярную дезинфекцию рук, чтобы снизить риск заражения.
Пекин, Елена Васильева
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