На Тайване произошла сильная вспышка гриппа

На Тайване зафиксирована мощная вспышка гриппа, пик заболеваемости прогнозируется к концу месяца. Как сообщает тайваньский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на прошлой неделе на острове было отмечено 127 тысяч новых случаев заражения, это число постоянно растет.

К настоящему времени зафиксировано 6 случаев смерти среди заразившихся, у 43 человек диагностированы тяжелые осложнения после гриппа. Наиболее тяжелые случаи вызываются вирусом гриппа H1N1, который также известен как свиной грипп. Пациенты отделения неотложной помощи составляют 12,6% от общего числа заболевших.

«Ожидается, что вспышка эпидемии достигнет пика во время или накануне празднования Нового года [по лунному календарю]", – приводит мнение представителя CDC газета Taipei Times.

В этом году китайский Новый год приходится на 29 января, празднование на Тайване пройдет с 25 по 31 января. CDC предполагает, что гриппом в течение пиковой недели заболеют порядка 150 тыс. человек. Медики на Тайване призывают людей, прежде всего из группы риска (пожилые, люди с хроническими заболеваниями), пройти вакцинацию, а также соблюдать меры предосторожности и носить маски, особенно при посещении медучреждений, отмечает РИА Новости.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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