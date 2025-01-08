Жители Перми массово заразились сальмонеллезом из-за еды в пекарне – возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления жителей Перми готовой едой из сети пекарен «Хлебница». У пострадавших выявили сальмонеллез. Дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю.

«Из сообщений в социальных медиа следует, что с 29 декабря 2024 года зарегистрированы неединичные случаи обращения граждан, приобретавших готовую продукцию в сети одной из пекарен города Перми, в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления», – отметили в ведомстве. Точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается.

В ближайшее время следователи проведут осмотры мест происшествий, допросят руководство пекарни, побеседуют с потерпевшими.

Прокуратура Пермского края взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Надзорное ведомство «контролирует установление обстоятельств, причин и условий отравления людей продукцией, приобретенной в сети пекарен», – говорится в сообщении региональной прокуратуры.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, заболевшие употребляли готовые блюда, приобретенные в сети пекарен «Хлебница» (ИП Гагарина Ю. В.). «По предварительным данным, у заболевших выделен возбудитель сальмонеллеза», – отметили в ведомстве.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в ходе проведения эпидемиологического расследования выявило нарушения санитарного законодательства в деятельности пекарни. Речь идет о несоблюдение поточности технологического процесса, нарушение маркировки инвентаря и др. Работа трех пекарен «Хлебница» и заготовочного цеха приостановлена решением районных судов Перми на 30-90 суток.

В свою очередь, «Комсомольская правда – Пермь» сообщила, что возбудителя сальмонеллеза обнаружили в сосисках, сыре, грибах и курице. Это следует из лабораторных исследований продуктов, после употребления которых пермяки подхватили инфекцию. По данным издания, в больницах Перми с отравлением может находиться порядка 60 человек.

Пермь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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