Деменция сокращает продолжительность жизни человека на срок от 2 до 13 лет

Деменция отнимает у человека с таким диагнозом от двух до 13 лет жизни. Таковы данные исследования, опубликованного в Британском медицинском журнале Фрэнком Уолтером из Университета Эразма в Роттердаме. Результаты также показывают, что треть людей с деменцией попадают в дома престарелых в течение трех лет после постановки диагноза.

Согласно статистике, ежегодно примерно у 10 миллионов человек во всем мире диагностируется деменция. Голландские исследователи стремились определить прогноз для людей с диагнозом деменция как с точки зрения ожидаемой продолжительности жизни, так и продолжительности пребывания в доме престарелых, основываясь на данных, извлеченных из 261 исследования, опубликованных в период с 1984 по 2024 год. Таким образом, исследователи обнаружили, что средняя выживаемость с момента постановки диагноза, по-видимому, сильно зависела от возраста: от 8,9 лет в среднем возрасте 60 лет для женщин до 2,2 года для мужчин в возрасте 85 лет и старше.

В целом деменция сокращает продолжительность жизни примерно на два года для людей с данным диагнозом в возрасте 85 лет и старше, на 3-4 года – с диагнозом, полученным в возрасте 80 лет и до 13 лет – с диагнозом в возрасте 65 лет. Среднее время, проведенное в доме престарелых, составило чуть более 3 лет, при этом 13% людей были госпитализированы в первый год после постановки диагноза.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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