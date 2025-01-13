В школе Оренбурга произошла вспышка кишечной инфекции

В школе Оренбурга отравились 14 детей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения области.

В школе № 69 в Оренбурге зарегистрировали 14 случаев заражения норовирусом. Все заболевшие прошли медицинское обследование. Отмечается, что не все дети употребляли пищу в школьной столовой.

Специалисты Роспотребнадзора в ходе санитарно-эпидемиологического обследования отобрали пробы пищевой продукции, воды, смывов с объектов окружающей среды для проведения лабораторных исследований.

«Сотрудники пищеблока отстранены от работы. Проведена заключительная дезинфекция силами специализированной организации», – добавили в ведомстве.

Проводится расследование причин произошедшего, проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Оренбург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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