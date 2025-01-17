Более 30 человек отравились в красноярском санатории – шестеро госпитализированы

В санатории «Сосновый бор» на озере Тагарское в Красноярском крае отравились 33 человека. Из них шестеро госпитализированы. Об этом сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета РФ по краю и Хакасии. Всего в санатории отдыхали более 100 человек. Работа здравницы приостановлена.

По данным следствия, пострадавшие, преимущественно пенсионеры, пожаловались на резкое ухудшение состояния здоровья после завтрака 16 января. Все они ели омлет и у них возникла тошнота, головокружение, поднялась температура, передает ТАСС. Первоначально сообщалось, что к медикам с жалобами симптомы кишечной инфекции обратились 32 человека, из них пятерых госпитализировали. Состояние госпитализированных медики оценивали как средней тяжести.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Краевая прокуратура организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и организации питания в санатории.

Региональное управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. «По результатам проведенных исследований в пробах, отобранных у заболевших, обнаружена РНК норовируса 2 генотипа. С сегодняшнего дня санаторий приостанавливает свою работу», – говорится в сообщении ведомства. Эпидемиологи взяли пробы готовой продукции, сырья, воды, также обследуется персонал пищеблока.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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