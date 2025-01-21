Уровень заболеваемости ОРВИ в России вырос почти на 30 процентов за неделю

В России уровень заболеваемости ОРВИ за неделю вырос на 29,1 процента, а коронавирусной инфекцией – на 2,8 процента, сообщает тг-канал Роспотребнадзора.

Всего, по данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе зарегистрировано 572,9 тысячи случаев заражений ОРВИ.

Превышение среднего показателя по стране зафиксировано в 49 регионах, а в 27 субъектах федерации количество госпитализированных увеличилось на 30 процентов и более по сравнению с прошлой неделей.

Так же за указанный срок зарегистрировано 9,6 тысячи случаев COVID-19, что на 2,8 процента выше, чем на прошлой неделе.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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