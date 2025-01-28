На ряде пляжей Анапы и Новороссийска введен карантин из-за птичьего гриппа

На пяти территориях Черноморского побережья Краснодарского края введен карантин после обнаружения в трупах диких птиц вируса птичьего гриппа. Соответствующее постановление губернатора Кубани Вениамина Кондратьева опубликовано 27 января, но действует с 20 января.

«В целях ликвидации очагов высокопатогенного гриппа птиц (в трупах диких и синантропных птиц обнаружена РНК вируса гриппа А) на территориях отдельных муниципальных образований Краснодарского края <...> установить ограничительные мероприятия (карантин) на территориях: город-курорт Анапа, село Витязево, пляж, поселок Ильич, берег Динского залива, городской округ город-герой Новороссийск, городской округ город-герой Новороссийск, Суджукская коса», – отмечается в документе.

Эпидемическая угроза действует в радиусе пяти километров от карантинных зон.

Согласно постановлению, на этих территориях запрещено лечение птиц, эти зоны закрыты для посещения посторонними лицами, за исключением специалистов госветслужбы и технических служб. Карантин также подразумевает ввоз, вывоз и убой птицы для употребления в пищу и запрет на проведение сельскохозяйственных ярмарок.

Вместе с тем, по данным тг-канала «Осторожно, новости», волонтеры, работающие с птицами в фактически карантинной зоне, о введенных ограничительных мерах ничего не знают. В департаменте ветеринарии Краснодарского края комментировать постановление губернатора отказались.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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