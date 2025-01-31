В Прикамье 25 человек заболели сальмонеллезом, съев шаурму из кафе

Следователи возбудили уголовное дело в связи с массовым отравлением шаурмой в кафе в городе Кунгуре Пермского края. Пострадали 25 человек, среди них – 10 детей. У заболевших, предварительно, обнаружили возбудитель сальмонеллеза, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. Эпидемиологи выявили в кафе грубые нарушения санитарного законодательства.

По информации СКР, 30 января зарегистрированы не единичные случаи обращения в медучреждения с признаками пищевого отравления граждан, приобретавших продукцию в одном из кафе города Кунгура. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи проводят осмотр места происшествия, изымают необходимую документацию и «иные объекты, имеющие значение для следствия». Также проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются персонал кафе и потерпевшие.

Краевая прокуратура изначально сообщала, что за помощью к медикам обратились 10 человек, в том числе дети. По данным на утро 31 января число пострадавших от отравления в местном кафе выросло – всего в больницы обратились 25 человек, из них 10 детей, передает ТАСС.

Как отметили в Роспотребнадзоре по региону, все пострадавшие употребляли готовые блюда, приобретенные в кафе «Shaurma-kosmos» (ИП Имомов Ш.Р.). В ходе санитарно-эпидемиологического расследования специалистами управления выявлены в кафе грубые нарушения санитарного законодательства. Работа заведения приостановлена до решения Кунгурского городского суда.

Прокуратура контролирует ход эпидемиологического расследования. Также на контроль поставлен ход расследования уголовного дела.

Пермь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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