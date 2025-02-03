В России противозачаточные таблетки за год выросли в цене до 15 процентов

Пероральные контрацептивы в прошлом году в России выросли в цене на 14,6% в годовом выражении. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на DSM Group. По данным компании, в среднем противозачаточные стоили 1539 руб. В RNC Pharma заявили об их подорожании на 10,6%, то есть до 1501 руб.

Продажи противозачаточных препаратов в натуральном выражении снизились на 1,4 %, до 20,9 млн упаковок. Согласно статистике DSM Group, продажи сократились впервые с 2021 года. В денежном выражении продажи наоборот выросли на 13% до 32,1 млрд руб. По данным RNC Pharma, розничный рынок пероральных контрацептивов в стране вырос на 15,4%.

По данным «Ютека», отпускная цена упаковки оральных контрацептивов за год увеличилась на 9%. В аптечном маркетплейсе связывают это в том числе с повышением трат на сырье и логистикой. В «Мегаптека.ру» заявили, что средняя стоимость упаковки выросла на 13%, до 1430 руб. На маркетплейсе «Здравсити» противозачаточные к концу прошлого года в среднем подрожали на 6%, до 1665 руб.

«Ведомости» отмечают, что продажи презервативов в прошлом году также снизились – на 5%, до 18,4 млн упаковок. Средняя стоимость пачки увеличилась на 13% до 401 рубля.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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