Избыточное потребление орехов может серьезно навредить здоровью

Чрезмерное употребление грецкого ореха может спровоцировать нарушения в работе головного мозга, а переедание фундука негативно влияет на сосуды мозга. Об этом сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«Во-первых, орехи могут вызывать сильную аллергию, например, арахис. А у детей от орехов может развиться псориаз или экзема. Во-вторых, грецкий орех, если его переесть, может вызвать нарушения в работе головного мозга. Орехами даже можно отравиться: например, миндаль в большом количестве негативно влияет на почки, а вот фундук – на сосуды мозга. Последний, к слову, лучше вообще не есть тем, у кого диабет или диатез», – отметила врач.

Среди примеров негативного влияния орехов на здоровье врач также назвала калорийность ореха макадамия, в одной чашке которых содержится почти одна тысяча калорий. Конские каштаны, в свою очередь, содержат токсин, который вызывает рвоту, заключила собеседница агентства.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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