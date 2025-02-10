Гонконг намерен запретить в 2026 году электронные сигареты в общественных местах

Власти Гонконга заявили, что к середине 2026 года запретят хранение и использование электронных сигарет в общественных местах из-за их воздействия на здоровье молодых жителей. «Чтобы защитить нашу молодежь, мы считаем, что пришло время запретить использование картриджей для электронных сигарет», – заявил по телевидению местный министр здравоохранения Ло Чунг-мау. «Мы начнем с принятия закона, запрещающего хранение и использование (электронных сигарет) на открытом воздухе, – добавил Ло Чунг-мау. – Как только все привыкнут к (запрету), мы введем его повсеместно».

Это заявление было сделано почти через три года после того, как на юге Китая был введен запрет на импорт, производство и продажу электронных сигарет и изделий из нагреваемого табака. Согласно законодательству Гонконга, любому, кто импортирует электронные сигареты, грозит до семи лет тюрьмы и штраф в размере двух миллионов гонконгских долларов (250 000 евро). Производителям и продавцам грозит до шести месяцев тюрьмы.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в прошлом году тридцать пять стран мира запретили продажу электронных сигарет.

Гонконг, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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