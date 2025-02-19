В Индии в теле еще не рожденного ребенка росли два других плода

Чрезвычайно редкий медицинский случай выявлен в Индии. В прошлом месяце 32-летняя женщина обратилась в местную больницу для планового скрининга, находясь на 35-й неделе беременности.

Хотя предыдущие УЗИ показали норму развития плода, на последнем исследовании врачи обнаружили в брюшной полости будущего ребенка «дополнительную структуру, содержащую кости».

Дальнейшие исследования выявили еще два неправильно сформированных плода внутри брюшной полости нерожденного мальчика.

Это чрезвычайно редкое явление, получившее название «плод в плоде», было зафиксировано в медицинской литературе всего около 200 раз.

Как сообщают индийские СМИ, женщина родила сына 1 февраля примерно на 35 неделе беременности, и врачи извлекли из желудка ребенка два плода, которые прекратили расти в какой-то момент беременности.

По данным местных СМИ, мать и новорожденный мальчик сейчас здоровы.

Доктор Прасад Агарвал, проводивший сканирование, рассказал местным СМИ: «Мне повезло, и я был достаточно бдителен, чтобы заметить нечто очень необычное с этим ребенком: совершенно нормальный растущий плод с несколькими костями и похожей на плод структурой в брюшной полости. Меня сразу осенило, что это ненормально. Это был «плод в плоде», один из редчайших случаев в мире».

Точная причина возникновения синдрома «плод в плоде» неясна, хотя врачам известно, что обычно он возникает во время внутриутробного развития однояйцевых близнецов.

Однояйцевые близнецы рождаются, когда сперматозоид оплодотворяет одну яйцеклетку, которая затем разделяется на два отдельных эмбриона.

Врачи считают, что в случаях «плод в плоде» яйцеклетка не разделяется полностью.

Затем один из близнецов застревает внутри другого и может продолжить развитие таких особенностей, как ногти, волосы и конечности.

В этом случае яйцеклетка женщины, вероятно, пыталась разделиться на три части, но не разделилась полностью, в результате чего образовался один жизнеспособный плод и два плода в плоде.

В данном случае у обоих плодов в плоде развились руки и ноги.

Однако эти плоды считаются паразитическими, поскольку они зависят от хозяина, чтобы выжить, и не имеют полностью развитых жизненно важных органов. Это означает, что они нежизнеспособны и должны быть уничтожены.

Новый случай – один из восьми из десяти, когда абсорбированная плодная ткань застревает в брюшной полости, откуда у врачей есть высокая вероятность удалить ее, не причинив вреда матери или ребенку.

В других случаях неразвитые плоды находили во рту, мошонке, копчике или мозге ребенка.

Например, в 2015 году китайские врачи успешно извлекли плод, обнаруженный в мошонке 20-дневного младенца.

А в случае, зарегистрированном в прошлом году, у годовалой девочки в Китае наблюдались задержки в развитии и голова была больше среднего размера, когда врачи обнаружили внутри ее черепа растущий плод.

Сканирование показало пятидюймовую массу в ее черепе, немного больше бейсбольного мяча. Внутри массы были длинные куски кости.

Хотя врачам удалось извлечь плод, девочка получила серьезное повреждение мозга и умерла менее чем через две недели после операции.

Нью-Дели, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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