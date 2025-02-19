В Хабаровске восемь человек отравились в бургерной, ведется проверка

В Хабаровске восемь человек обратились к врачам после того, как поели в сети кафе «Крафт&Бургер». Управление Роспотребнадзора по региону начало эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случаев отравления у посетителей бургерных. Работа кафе приостановлена.

По информации ведомства, проверка выявила несколько нарушений в точках сети на улице Тургенева, 46, и на улице Промышленная, 14/10.

В частности, в кафе нет достаточного количества холодильного оборудования, там не соблюдались условия хранения пищевой продукции. В помещениях не проводилась ежедневная влажная уборка с моющими и дезинфицирующими средствами, у сотрудников нет медицинских книжек. Кроме того, не осуществлялся производственный контроль, не были исключены встречные потоки сырья – сырых полуфабрикатов и готовой продукции.

«В настоящее время деятельность предприятий общественно питания временно приостановлена. Из оборота изъято более 200 кг продукции и сырья», – говорится в сообщении. Расследование продолжается, ведутся лабораторные исследования.

Следователи тем временем начали проверку по факту отравления посетителей кафе в Хабаровске. «Следственным отделом по Центральному району города Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО инициировано производство процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», – сообщило региональное управление СК РФ.

Хабаровск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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