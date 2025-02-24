Более 80 жителей Британии умерли после применения популярных препаратов для похудения

В Великобритании более 80 жителей скончались в результате применения препаратов для лечения сахарного диабета, которые в последнее время получили широкое распространение в борьбе с лишним весом. Об этом сообщают британские СМИ.

Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) сообщило о по меньшей мере 22 смертельных случаях, связанных с препаратами «Оземпик» и «Тирзепатид». Еще 60 смертей были зафиксированы в связи с препаратами, предназначенными для лечения диабета II типа.

«За последние несколько лет с момента появления этих продуктов почти 400 человек также нуждались в стационарном лечении», – говорится в статье Daily Mail.

Общество неотложной медицины, другие организации и независимые эксперты призвали ужесточить ограничения на назначение препаратов «Оземпик», «Тирзепатид» и других средств для снижения веса.

Ранее сообщалось, что в США регистрируется все больше случаев приобретенной слепоты после применения «Оземпика». В ходе исследований была доказана взаимосвязь между употреблением семаглутида и воспалительными процессами в глазном яблоке, так как вещество ухудшает приток крови.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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