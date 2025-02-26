Опять летучие мыши: в Конго более 50 человек умерли от неизвестной болезни

В Конго, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), неопознанная болезнь унесла жизни более 50 человек. Как сообщает Associated Press (AP) на своем сайте, вспышка в республике началась 21 января 2025 года, за это время было зарегистрировано 419 случаев заболевания, в том числе 53 случая смерти. По данным Африканского отделения ВОЗ, первая вспышка в городе Болоко началась после того, как трое детей съели летучую мышь и умерли в течение 48 часов от симптомов геморрагической лихорадки.

Интервал между появлением симптомов и смертью в большинстве случаев составлял 48 часов, и «именно это врачей действительно беспокоит», сказал Серж Нгалебато, медицинский директор больницы Бикоро, регионального центра мониторинга.

Как сообщает AP, уже давно существуют опасения, что болезни передаются от животных к человеку в местах, где диких животных обычно употребляют в пищу. По данным ВОЗ, за последнее десятилетие число таких вспышек в Африке возросло более чем на 60%.

По данным ВОЗ, после того, как 9 февраля в городе Бомате началась вторая вспышка нынешней загадочной болезни, образцы от 13 заболевших были отправлены в Национальный институт биомедицинских исследований в столице Конго Киншасе для тестирования. Все образцы дали отрицательный результат на Эболу или другие распространенные заболевания, связанные с геморрагической лихорадкой, такие как Марбург. У некоторых из них результаты тестов на малярию оказались положительными.

В 2024 году еще одно загадочное гриппоподобное заболевание, унесшее жизни десятков людей в другом регионе Конго, было идентифицировано как вероятная малярия.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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