В Якутии произошло массовое отравление в центре реабилитации

В Якутии выявили кишечную инфекцию у десятков пациентов центра реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.
«В министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) из ГАУ РС(Я) «Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины» 28 февраля поступила информация о выявлении 70 пациентов с симптомами кишечной инфекции, из которых 21 ребенок», – говорится в сообщении.
Врачи-инфекционисты осматривают больных, необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. Диагноз уточняется.
Управление Роспотребнадзора по республике проводит эпидемиологическое расследование, по итогам которого будет дано заключение о причинах возникновения заболеваний.
Якутск, Зоя Осколкова
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