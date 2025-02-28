В Якутии произошло массовое отравление в центре реабилитации

В Якутии выявили кишечную инфекцию у десятков пациентов центра реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

«В министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) из ГАУ РС(Я) «Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины» 28 февраля поступила информация о выявлении 70 пациентов с симптомами кишечной инфекции, из которых 21 ребенок», – говорится в сообщении.

Врачи-инфекционисты осматривают больных, необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. Диагноз уточняется.

Управление Роспотребнадзора по республике проводит эпидемиологическое расследование, по итогам которого будет дано заключение о причинах возникновения заболеваний.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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