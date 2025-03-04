Через 25 лет у каждого шестого взрослого и каждого третьего ребенка может оказаться ожирение

Согласно исследованию, опубликованному во вторник, 4 марта, в журнале The Lancet , без немедленных и эффективных действий со стороны правительств к 2050 году беспрецедентная глобальная эпидемия избыточного веса и ожирения затронет шесть из десяти взрослых и каждого третьего ребенка и подростка. Исследование, включающее данные из 204 стран и территорий по всему миру, основано на цифрах из «Глобального бремени болезней» – крупной программы, финансируемой Фондом Билла и Мелинды Гейтс, целью которой является сбор данных о состоянии здравоохранения из большинства стран.

По оценкам, бездействие правительства «перед лицом растущего кризиса ожирения за последние 30 лет привело к тревожному росту числа взрослых (в возрасте 25 лет и старше), а также детей и подростков (в возрасте от 5 до 24 лет), имеющих избыточный вес или страдающих ожирением, с 731 миллиона и 198 миллионов человек соответственно в 1990 году до 2,11 миллиарда и 493 миллионов человек в 2021 году». «Ожидается, что без срочной реформы политики и конкретных действий к 2050 году около 60% взрослых, или 3,8 миллиарда человек, и почти треть (31%) детей и подростков, или 746 миллионов, будут иметь избыточный вес или ожирение », – прогнозируется в исследовании.

Для решения «одной из самых серьезных проблем здравоохранения XXI века» необходимо принять пятилетние планы действий (2025-2030 гг.), включающие следующие ключевые меры: «регулирование рекламы ультраобработанных пищевых продуктов, интеграция спортивной инфраструктуры и игровых площадок в школы, поощрение грудного вскармливания и сбалансированного питания с момента беременности, а также разработка политики в области питания, адаптированной к условиям каждой страны». «К 2050 году каждый третий молодой человек, страдающий ожирением, или 130 миллионов, будет проживать в двух регионах: Северной Африке и на Ближнем Востоке, за которыми последуют Латинская Америка и Карибский бассейн, что будет иметь серьезные последствия для здоровья, экономики и общества », – утверждают авторы.

Эта эпидемия усилит нагрузку на и без того перегруженные системы здравоохранения, особенно в странах с низким уровнем ресурсов.

Ожидается, что ожирение среди молодежи во всем мире вырастет на 121%, и к 2050 году общее число детей и подростков, страдающих ожирением, составит 360 миллионов. В первую очередь от этого пострадают мальчики в возрасте от 5 до 14 лет, и ожидается резкий рост этого показателя в период с 2022 по 2030 год во всем мире.

По данным за 2021 год, «более половины взрослых с избыточным весом или ожирением проживают всего в восьми странах» : Китае (402 миллиона), Индии (180 миллионов), США (172 миллиона), Бразилии (88 миллионов), России (71 миллион), Мексике (58 миллионов), Индонезии (52 миллиона) и Египте (41 миллион).

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube