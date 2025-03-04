Умер один из самых плодовитых доноров крови в мире

В Австралии в доме престарелых скончался один из самых плодовитых доноров крови в мире, чья плазма спасла жизни более 2 миллионов детей.

Джеймс Харрисон умер во сне, сообщила сегодня его семья. Ему было 88 лет.

В крови Харрисона, известного в Австралии как «человек с золотой рукой», содержалось редкое антитело Anti-D, используемое для изготовления лекарств, назначаемых беременным матерям, чья кровь может оказать негативное воздействие на плод.

Вакцинация против D-вируса защищает плод от смертельного заболевания крови, называемого гемолитической болезнью плода и новорожденного, или ГБПН. Это состояние возникает во время беременности, когда эритроциты матери несовместимы с эритроцитами растущего ребенка.

Иммунная система матери воспринимает клетки крови ребенка как угрозу и вырабатывает антитела для атаки на них. Это может серьезно навредить ребенку, вызвав тяжелую анемию, сердечную недостаточность или даже смерть.

Служба крови Австралийского Красного Креста, которая почтила память Харрисона, сообщила, что он решил стать донором после переливания крови во время серьезной операции на грудной клетке, когда ему было 14 лет. Он начал сдавать плазму крови в 18 лет и продолжал делать это каждые две недели, пока ему не исполнился 81 год.

В 2005 году он установил мировой рекорд по количеству сдачи плазмы крови. Этот титул он удерживал до 2022 года, пока его не превзошел донор из США.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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