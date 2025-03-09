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Воскресенье, 9 марта 2025, 18:58 мск

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Россияне считают себя приверженцами ЗОЖа

69 процентов россиян считают себя приверженцами здорового образа жизни. Об этом говорит опрос SuperJob. Из тех, кто считает себя приверженцем ЗОЖ, 16 процентов полностью уверены в том, что заботятся о здоровье, а 53 – склоняются к такому представлению о себе. При этом большинство представляют себе ЗОЖ в том числе как прогулки на свежем воздухе, соблюдение режима дня, хороший сон.

Примечательно, что треть опрошенных, то есть 3 из 10, честно признались, что не ведут здоровый образ жизни. Семь процентов сообщили, что максимально далеки от ЗОЖ, а 24 процента отметили, что их образ жизни скорее далек от принципов ЗОЖ.

58 процентов включают в ЗОЖ прежде всего физическую активность, занятия спортом и зарядку. 49 процентов уверены, что ЗОЖ – это правильное питание.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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