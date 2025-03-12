В Томске изобрели «двойное» лекарство от рака простаты

Ученые Томского политехнического университета создали и испытали первое российское соединение для диагностики и лечения рака предстательной железы. Данные первой фазы пилотных клинических испытаний подтвердили переносимость и безопасность как терапевтического, так и диагностического препаратов с новой молекулой. Результаты исследования опубликованы в ACS Pharmacology & Translational Science.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак предстательной железы – вторая по частоте диагностируемая форма онкологических заболеваний в мире, и он будет диагностирован в течение жизни примерно у одного из восьмерых мужчин, напоминает РИА Новости.

В рамках современного подхода к борьбе с онкологией – тераностики – ученые разрабатывают препараты, подходящие и для диагностики, и для лечения онкозаболеваний. К настоящему времени в мире создано всего две тераностических молекулы: одна для лечения и диагностики рака предстательной железы, другая – для терапии нейроэндокринных опухолей, причем обе запатентованы и производятся за рубежом.

Первую отечественную тераностическую пару на основе нового соединения-лиганда предложили специалисты Томского политеха совместно с коллегами из Томского национального исследовательского медицинского центра и МГУ им. Ломоносова. В сочетании с разными радиоактивными изотопами препараты могут давать как диагностический, так и терапевтический эффект.

Ученые поясняют: соединение BQ-ПСМА, которое является производным мочевины и обладает высокой чувствительностью и сродством к ПСМА. Если присоединить к BQ-ПСМА диагностический технеций-99m, то он сработает в качестве «сигнального маячка», указывая местонахождение раковых клеток. Если же использовать изотоп, обладающий терапевтическими свойствами, – лютеций-177, то появляется возможность мощного терапевтического воздействия на опухолевые клетки.

ПСМА (простат-специфический мембранный антиген) – это особый белок на поверхности клеток рака простаты. BQ-ПСМА эффективно обнаруживает в организме опухолевые клетки с экспрессией ПСМА. Ученые получили и отобрали наиболее перспективные молекулы, разработали методики синтеза лиганда, мечения его изотопами и запатентовали их.

В 2023 году диагностический радиофармпрепарат с изотопом технеций-99m успешно прошел первую фазу пилотных клинических исследований с участием пациентов НИИ онкологии Томского НИМЦ, а в 2024 году терапевтическая молекула с лютецием-177 также преодолела этот рубеж. Исследования показали безопасность, переносимость и первичную эффективность терапевтического соединения, были рассчитаны лучевые нагрузки.

Томск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube