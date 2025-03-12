В Красноярске возбудили уголовное дело из-за нехватки жизненно необходимых лекарств

Жители Красноярского края столкнулись с нехваткой жизненно необходимых лекарств. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

Ранее в регионе начали поступать сообщения о дефиците лекарств для граждан с редкими заболеваниями. Пациенты остались без необходимого лечения, которое предоставляется на льготной основе.

По данным следствия, до 25 февраля 2025 года ответственные за лекарственное обеспечение населения Красноярского края должностные лица не определили потребность и объемы лекарств и медицинских изделий, необходимых для людей с редкими заболеваниями на год.

«Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по сообщениям в средствах массовой информации возбуждено уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц, допущенной при организации обеспечения граждан жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами (ч. 1 ст. 293 УК РФ)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования следователи уже встретились с гражданами, страдающими сахарным диабетом и муковисцидозом.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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