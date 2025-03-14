Европа переживает крупную вспышку кори

Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что в прошлом году число случаев заболевания корью в европейском регионе резко возросло и достигло самого высокого уровня с 1997 года.

Анализ, проведенный ВОЗ и ЮНИСЕФ, показал, что число случаев кори, зарегистрированных в Европейском регионе, достигло 127 352 в 2024 году, что вдвое превышает зарегистрированное число за предыдущий год.

В отчете говорится, что 40% заболевших корью в регионе составили дети младше 5 лет , а в 2023 году полмиллиона детей пропустили первую дозу вакцины против кори.

«Корь вернулась, и это тревожный сигнал. Без высоких показателей вакцинации нет безопасности здоровья», – заявил в своем заявлении региональный директор ВОЗ по Европе д-р Ханс П. Клюге.

Рост произошел после «снижения охвата иммунизацией во время пандемии», говорится в отчете. Показатели вакцинации во многих странах еще не вернулись к уровню до COVID, что повышает риск дальнейших вспышек, предупредили в нем.

В докладе говорится, что на Европейский регион приходится треть всех случаев кори в мире в 2024 году. Охват иммунизацией в большинстве стран региона, добавили в нем, упал «ниже рекомендуемого уровня коллективного иммунитета, который составляет уровень вакцинации 95 процентов или выше».

Острая ситуация сложилась в Боснии и Герцеговине, Черногории, Северной Македонии и Румынии, где, как говорится в докладе, в 2023 году менее 80% детей, имеющих право на вакцинацию, были вакцинированы против кори.

В нем подчеркивается, что вакцинация остается «лучшей линией защиты от вируса», и утверждается, что вакцинированный человек, подвергшийся воздействию кори, имеет по меньшей мере 97% шансов не заразиться.

Брюссель, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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