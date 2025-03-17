В Приморье молодой человек на спор присел 2000 раз и попал в больницу с почечной недостаточностью

В Приморье молодой человек угодил в больницу после того, как на спор присел 2 тысячи раз.

Как сообщает клиническая больница Владивостока, 20-летний молодой человек решил принять участие в споре, который казался ему легким и веселым: присесть две тысячи раз. «Вдохновленный идеей продемонстрировать свою физическую силу и получить приз, он с энтузиазмом принялся за выполнение задания. Однако, как оказалось, это решение стало для него роковым. После интенсивных приседаний молодой человек почувствовал, что с ним что-то не так. Его ноги, некогда крепкие и подвижные, начали увеличиваться в размере, превращаясь в огромные отечные конечности», – сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Моча у юноши стала темно-коричневой, а потом мочеиспускание полностью прекратилось. Когда молодой человек обратился в больницу, выяснилось, что у него развилась почечная недостаточность – почти работали только на 50 процентов. Пациент был госпитализирован в отделение нефрологии, ему было проведено лечение, но восстановить функцию почек до конца до сих пор не удалось.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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